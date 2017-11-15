Кабмин одобрил повышение социальных стипендий

Сегодня, 15 ноября, в ходе заседания Кабинет министров Украины одобрил постановление «О внесении изменений в пункт 7 Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для выплаты социальных стипендий студентам (курсантам) высших учебных заведений».

Документ предусматривает повышение социальных стипендий с 1 ноября. Выплаты поднимут на 18%.

Так, студенты высших учебных заведений I-II уровня аккредитации получат вместо 750 гривен 890, III-IV уровня аккредитации - 1180 гривен (ранее 1000 гривен).

Кроме того, для студентов высших учебных заведений I-IV уровня аккредитации из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа, а также студентов высшего учебного заведения, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей, предусмотрено повышение с 2000 до 2360 гривен.