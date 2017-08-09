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Кабмин отменил внесение данных о регистрации в справку переселенцев

9.08 в 14:57

Сегодня, 9 августа, в ходе заседания Кабинет министров Украины принял решение об отмене внесения данных о регистрации места пребывания в справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица.

Таким образом, процедура постановки на учет ВПЛ упрощена.

«Данный проект постановления Кабмина был разработан во исполнение требований принятого Верховной Радой 23 марта 2017 года закона про внесение изменений в статью 3 закона Украины о свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине. Речь идет о том, что из  перечня документов, где проставляется штамп о временном пребывании лица, изымается справка о взятии на учет внутреннее перемещенного лица», - сказал министр социальной политики Андрей Рева.

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2017-08-09 14:57:00
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