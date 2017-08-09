Кабмин утвердил повышение цен на алкоголь

В ходе сегодняшнего заседания Кабинет министров принял решение о повышении минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков. Таким образом, вскоре подорожают водка, коньяк и вино.

По информации пресс-службы Минэкономразвития, на 14-19,41 вырастет цена на водку и ликеро-водочные изделия, на 6,5-6,6% - на виски, ром и джин, на 12,3-29,1% - коньяк (бренди) и на вина с добавлением спирта и игристые - на 7,1-13,3%.

В ведомстве напомнили, что до этого цены повышались в ноябре прошлого года.