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Кабмин утвердил повышение цен на алкоголь

9.08 в 13:25

В ходе сегодняшнего заседания Кабинет министров принял решение о повышении минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков. Таким образом, вскоре подорожают водка, коньяк и вино.

По информации пресс-службы Минэкономразвития, на 14-19,41 вырастет цена на водку и ликеро-водочные изделия, на 6,5-6,6% - на виски, ром и джин, на 12,3-29,1% - коньяк (бренди) и на вина с добавлением спирта и игристые - на 7,1-13,3%.

В ведомстве напомнили, что до этого цены повышались в ноябре прошлого года.

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2017-08-09 13:25:00
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