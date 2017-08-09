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Кабмин уволил Балчуна. «Укрзализныцю» возглавил Евгений Кравцов

9.08 в 15:40

В ходе сегодняшнего заседания Кабинет министров принял заявление Войцеха Балчуна об увольнении и освободил его с должности главы «Укрзализныци».

Балчун возглавлял ведомство чуть более года и решил уволиться по личным обстоятельствам.

«Мы имеем факт. Факт того, что он (Балчун, - ред.) больше не является руководителем «Укрзализныци», - подытожил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Исполняющим обязанности главы правления УЗ назначен первый замминистра инфраструктуры Евгений Кравцов.

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2017-08-09 15:40:00
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