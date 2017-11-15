Кабмин выделил Мариуполю 15 миллионов гривен субвенции
15.11 в 16:06
На сегодняшнем заседании Кабинет министров Украины выделил четырем городам Донецкой области 17 миллионов гривен субвенции. Деньги выделены из государственного бюджета на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины.
В числе этих городов – Мариуполь. Причем наш город «отхватил» основную часть – 15 миллионов гривен.
Также Покровск получит 1,58 миллиона, Дружковка – 140 тысяч гривен, Северодонецк – 280 тысяч.
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2017-11-15 16:06:00
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