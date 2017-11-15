Кабмин выделил Мариуполю 15 миллионов гривен субвенции

На сегодняшнем заседании Кабинет министров Украины выделил четырем городам Донецкой области 17 миллионов гривен субвенции. Деньги выделены из государственного бюджета на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины.

В числе этих городов – Мариуполь. Причем наш город «отхватил» основную часть – 15 миллионов гривен.

Также Покровск получит 1,58 миллиона, Дружковка – 140 тысяч гривен, Северодонецк – 280 тысяч.