Кабмин запретил перевозить через линию разграничения негуманитарные грузы

В ходе сегодняшнего заседания Кабинет министров Украины внес в порядок перемещения товаров в район и из района проведения антитеррористической операции (АТО) запрет на перемещение негуманитарных грузов.

Данное решение зачитал премьер-министр Владимир Гройсман, его приняли без обсуждения.

В тексте документа говорится, что с целью обеспечения национальной безопасности Украины перемещение грузов, кроме гуманитарных, прекращается по решению Совета национальной безопасности Украины, на срок действия данного решения.