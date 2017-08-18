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Кабмин запретил перевозить через линию разграничения негуманитарные грузы

18.08 в 18:39

В ходе сегодняшнего заседания Кабинет министров Украины внес в порядок перемещения товаров в район и из района проведения антитеррористической операции (АТО) запрет на перемещение негуманитарных грузов.

Данное решение зачитал премьер-министр Владимир Гройсман, его приняли без обсуждения.

В тексте документа говорится, что с целью обеспечения национальной безопасности Украины перемещение грузов, кроме гуманитарных, прекращается по решению Совета национальной безопасности Украины, на срок действия данного решения.

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2017-08-18 18:39:00
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