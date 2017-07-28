Качество и стоимость проезда в маршрутках: в Мариуполе подписан трехсторонний Меморандум

Сегодня городская власть, представители общественности и автоперевозчики подписали трехсторонний Меморандум по сотрудничеству и взаимопониманию, с целью развития транспортной инфраструктуры города, улучшения качества транспортных услуг в мариупольских маршрутках. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Так, город согласился поднять тариф на проезд, а в ответ, перевозчики в четко прописанные сроки должны выполнять ремонт транспорта, который курсирует по Мариуполю. Общественники со своей стороны намерены контролировать исполнение обязательств по ремонту.

Заместитель городского головы Александр Голтвенко отметил, что в данный момент состояние маршруток находится в неудовлетворительном состоянии. «На сегодняшний день на линию выходят порядка 250 единиц техники, из них порядка 100 - требуют капитального ремонта. Все они зафиксированы в нашем Меморандуме с конкретными сроками ремонтов. Под конец года мы должны выйти с принципиально другим подвижным составом и качеством услуг, которые они оказывают горожанам», - подчеркнул он.

Директор департамента транспорта и связи горсовета Василий Клат рассказал о транспортной реформе Мариуполя. По его словам, возникший пробел относительно развития транспорта частных перевозчиков призван заполнить данный Меморандум. И поскольку львиная доля жалоб поступает именно в адрес маршруток, то выполнению Меморандума будут уделять пристальное внимание.

В результате под Меморандумом подписался 31 автоперевозчик. Если они не будут выполнять график капитального ремонта, который сами же задекларировали и подписали, то городская власть расторгнет с ними договорные обязательства на оказание автотранспортных услуг и к концу года пересмотрит тарифную политику.