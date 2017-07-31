Качество морской воды на побережье Мариуполя ухудшилось

Лабораторией особо опасных инфекций Мариупольского городского филиала ГУ «Донецкий областной лабораторный центр МЗ Украины» 24 июля проведен отбор и исследование морской воды, сообщает пресс-служба горсовета.

В результате возбудители инфекционных заболеваний и холерный вибрион не обнаружены.

При этом отмечается, что по сравнению с прошлой неделей состояние морской воды по показателю индекса ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки) ухудшилось. В двух пробах морской воды индекс ЛКП не соответствует нормативному значению, а в трех пробах обнаружено превышение нормативов по показателям вирусного загрязнения морской воды.

Однако, по результатам исследований текущей недели, специалисты все же нашли один чистый пляж в городе - в районе судоремонтного завода. Здесь все показатели эпидемической безопасности морской воды соответствуют норме.