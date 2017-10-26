Как оставаться любимой и нужной для своего мужчины - в новом сериале «Что делает твоя жена»

В субботу, 28 октября, в 14:30 на телеканале "Интер" стартует премьера 20-серийного мелодраматического детектива "Что делает твоя жена" производства Star Media. Это история о том, насколько женщина может быть преданной своему любимому мужчине и на что она может пойти ради него. Особенно если его ждут крупные неприятности. В главных ролях – Кирилл Жандаров и Анна Слю. Режиссеры – Максим Мехеда и Алина Чеботарева.

Главному герою сериала – следователю Игорю Логинову – грозит увольнение. Его жена Лера, чтобы спасти любимого мужа, решает помочь ему в расследовании сложных и запутанных преступлений. Она прекрасно понимает, что ее вмешательство не понравится супругу. Поэтому делает все втайне, выдумывая всевозможные методы передачи нужной информации, чтобы у Игоря и его начальства не возникло ни малейшего сомнения в том, что именно следователь Логинов блестяще раскрывает преступления. Лера – художник по профессии – в силу своей творческой натуры и женской интуиции замечает такие детали, на которые работники правоохранительных органов даже внимания не обращают.

По словам создателей сериала, "Что делает твоя жена" – это не столько детектив, сколько история о настоящей любви. О том, что благодаря поддержке женщины мужчина может достичь большого успеха. "Наш сериал – это детектив с элементами мелодрамы о том, на что способна женщина, которая любит, – рассказывает продюсер Лариса Журавская. – А способна она, как оказывается, на все! У главной героини очень важная задача в этом проекте – стать примером для женщин. Показать, что может сделать женщина во имя семьи, чтобы всегда оставаться нужной и любимой для своего мужчины. И что счастье находится только в наших руках!"

Съемки сериала "Что делает твоя жена" проходили в Киеве. Кастинг на главные роли в картине длился целый год. Роль следователя Игоря Логинова досталась актеру Кириллу Жандарову, известному зрителям по таким телефильмам, как "Доярка из Хацапетовки", "Нити судьбы", "И все-таки я люблю…". "Мой герой – принципиальный следователь, но со своими "тараканами", – говорит о своем персонаже Кирилл Жандаров. – Какие-то детали для образа Логинова я брал из характера своих знакомых следователей. Игорь – очень близкий мне по духу герой: не предаст, не подставит, не соврет. Я по жизни стараюсь быть таким же".

Мудрую и деятельную жену следователя Логинова сыграла актриса Анна Слю ("Краткий курс счастливой жизни", "Ночной дозор"). "Анна идеально подошла на роль главной героини, – говорит Лариса Журавская. – У нее тонкая душевная организация с такой легкой "сумасшедшинкой". И очень глубокий взгляд, которому доверяешь безоговорочно".

Сможет ли художник Лера Логинова стать супердетективом и спасти своего мужа от увольнения? К чему приведет женщину столь необычное хобби? Как отреагирует ее супруг, когда узнает правду? Смотрите сериал "Что делает твоя жена" на телеканале "Интер" – в выходные в 14:30.