Как спастись от жары и не получить тепловой удар

В последнее время в Украине стоит аномальная жара, уже ранним утром и поздним вечером, когда вроде погода должна дарить освежающую прохладу, столбики термометров доходят до отметки в 30 градусов.

В это время прибавилось работы у медиков. На станции «скорой помощи» рассказывают, что в день принимают по 6 вызовов от жертв зноя. Симптомы перегрева организма: головная боль, общая слабость, тошнота, потемнение в глазах, усиленное потовыделение, учащенное сердцебиение, частый пульс и в результате потеря сознания.

Наиболее подвержены жаре люди с проблемами с давлением. Не редки и случаи, когда повышение артериального давления приводит к инсультам.

Чтобы не рисковать здоровьем, медики советуют не выходить на улицу с 10 до 17 часов, дома обтираться тело влажным полотенцем или принять холодный душ. Если вам все-таки пришлось выйти на улицу – не забудьте прихватить головной убор и бутылку с водой. Не стоит идти прямо под солнечными лучами – выбирайте дорогу в тени.