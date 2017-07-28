Как в Европе. Украинцам в населенных пунктах предлагают ездить со скоростью до 50 км/ч

Министерство инфраструктуры Украины согласовало проект постановления Кабмина о снижении разрешенной скорости движения по дорогам в населенных пунктах. Об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

Проектом предусматриваются изменения в правила дорожного движения. В частности, планируется снизить максимальную скорость движения в населенных пунктах до 50 км/ч (сейчас максимально допустимая скорость 60 км/ч).

При этом с 23:00 до 6:00 в населенных пунктах движение транспортных средств разрешено со скоростью не более 60 км/ч.

"Укравтодор" объясняет изменения необходимостью уменьшить количество ДТП и приблизить законодательство Украины к европейским стандартам.

Проект постановления должен утвердить на своем заседании Кабинет Министров Украины.