Камера ОБСЕ на ДФС уничтожена, проработав всего один день

Камера ОБСЕ, которая была установлена на Донецкой фильтровальной станции для круглосуточного мониторинга ситуации, уничтожена. Она успела проработать всего один день.

«Перед тем, как камера была уничтожена, она зафиксировала огонь из стрелкового оружия. Правда слишком неудобна для сторон», - заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.