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Камера ОБСЕ зафиксировала взрывы возле Донецкой фильтровальной станции

18.11 в 18:57

Камера ОБСЕ 15 и 16 ноября зафиксировала взрывы возле Донецкой фильтровальной станции.

В отчете миссии ОБСЕ говорится: «SMM считают, что снаряд летел из юга на север, и последующий входящий взрыв зафиксирован очень близко к камере SMM на Донецкой фильтровальной станции в 02:18 15 ноября. В 19:36 16 ноября та же камера записала снаряд в полете с юго-запада на северо-восток и последующий взрыв, близкий к камере».

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2017-11-18 18:57:00
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