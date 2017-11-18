Камера ОБСЕ зафиксировала взрывы возле Донецкой фильтровальной станции

Камера ОБСЕ 15 и 16 ноября зафиксировала взрывы возле Донецкой фильтровальной станции.

В отчете миссии ОБСЕ говорится: «SMM считают, что снаряд летел из юга на север, и последующий входящий взрыв зафиксирован очень близко к камере SMM на Донецкой фильтровальной станции в 02:18 15 ноября. В 19:36 16 ноября та же камера записала снаряд в полете с юго-запада на северо-восток и последующий взрыв, близкий к камере».