Камера ОБСЕ зафиксировала взрывы возле Донецкой фильтровальной станции
18.11 в 18:57
Камера ОБСЕ 15 и 16 ноября зафиксировала взрывы возле Донецкой фильтровальной станции.
В отчете миссии ОБСЕ говорится: «SMM считают, что снаряд летел из юга на север, и последующий входящий взрыв зафиксирован очень близко к камере SMM на Донецкой фильтровальной станции в 02:18 15 ноября. В 19:36 16 ноября та же камера записала снаряд в полете с юго-запада на северо-восток и последующий взрыв, близкий к камере».
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2017-11-18 18:57:00
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18.11 в 18:02