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Канада упростила оформление долгосрочных виз для украинцев

9.11 в 09:45

Власти Канады уменьшили список документов, которые нужны для получения долгосрочной визы для украинцев. Упрощение касается требований к подтверждению финансового состояния заявителя, пишет "Укринформ".

Так, при подаче заявления на получение канадской визы, украинцам, которые были в Канаде в течение последних 10 лет или пока имеют действующую визу США и могут доказать это (продемонстрировать печати о пересечении границы или же визу), теперь не нужно доказывать свое удовлетворительное финансовое положение.

Изменения вступили в силу с 1 ноября 2017 года и касаются всех заявителей-украинцев, которые подают заявления в визовых центрах в Украине или онлайн. Однако упрощение не распространяется на рабочие и студенческие визы. Стоимость подачи заявки на получение визы в Канаду также не изменится.

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2017-11-09 09:45:00
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