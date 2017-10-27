Каталония провозгласила независимость, но Сенат Испании отобрал у нее автономию

В пятницу, 27 октября, парламент Каталонии на тайном голосовании проголосовал за независимость от Испании. Об этом сообщают ряд СМИ со ссылкой на El Pais.

По данным изданий, првозглашение независимость поддержали 70 депутатов, 10 - против и 2 - воздержались. Также сегодня возле регионального парламента собрались сторонники независимости.

Резолюцию о независимости представили в парламенте Испании.

В свою очередь Сенат Испании отобрал автономию у Каталонии спустя час после голосования. Сенаторы ввели в действие 155-ю статью Конституции. В ее рамках правительство предполагает отстранить от должностей каталонское правительство и в течение шести месяцев объявить о досрочных выборах в региональный парламент. До тех пор функции каталонского правительства будет исполнять представитель, назначенный Мадридом.