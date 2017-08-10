Катар отменил визы для украинцев

Со вчерашнего дня, 9 августа, Катар отменил визовый режим для граждан 80 стран, в том числе и Украины. Теперь украинцы могут ездить туда без виз.

Как сообщает Управление туризма Катара, гражданам 47 стран (Украина, Австралия, Канада, Грузия, Казахстан, Азербайджан, Новая Зеландия, Молдова, Россия, Сингапур, Великобритания, США, Япония и др.) при пересечении границы Катара выдадут бесплатное 30-дневное разрешение на въезд, которое можно использовать для совершения одной или нескольких поездок. В случае необходимости, может быть выдано еще одно 30-дневное разрешение.

Жители остальных 33 стран (Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Финляндия, Франция, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Швейцария и др.) будут получать при пересечении границы бесплатное разрешение на въезд на 180 дней, которое позволит в течение полугода находиться в Катаре до 90 дней в рамках совершения одной или нескольких поездок.

Для того, чтобы проехать без визы, необходимо иметь паспорт, который действует как минимум полгода после приезда в Катар, и подтвержденные билеты в обратном направлении или в третьи страны.