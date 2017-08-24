Киевское «Динамо» не собирается в Мариуполь

По-видимому, матч УПЛ 27 августа в Мариуполе не состоится, так как киевское «Динамо» пока не собирается на игру.

Так, киевская команда до сих пор официально не уведомила руководство «Мариуполя» о приезде в город, точном месте размещения и пожеланиях по проведению предматчевой тренировки.

При этом "Мариуполь" официальным письмом уведомил и киевлян, и Премьер-лигу о всех нюансах проведения предстоящего матча, но так и не получил от "Динамо" никакого ответа.