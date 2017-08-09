Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Китай содрогнулся от двух мощных землетрясений: 13 человек погибли, еще 175 ранены

9.08 в 09:05

Вчера в Китае произошло сразу два мощных землетрясения. Первое - в провинции Сычуань магнитудой 6,5 баллов по шкале Рихтера. В общей сложности 31 500 туристов были эвакуированы после землетрясения, а местные власти создали временные жилища в городе Чжанжа, на курорте Шератон Цзючжайгоу и в долине Луны (Yueliangwan).

Второе землетрясение произошло в западном Китае в среду, недалеко от города Инин в провинции Синьцзян, рядом с границей с Казахстаном. Его магнитуда – 6,3 балла.

По последним данным, в результате подземных толчков 13 человек погибли, еще 175 ранены. Около 100 человек считаются пропавшими без вести.

/uploads/news/964x620/tNUrhEFo.jpg
2017-08-09 09:05:00
Важные новости
В Мариуполе спасли детей в санатории от ос
9.08 в 08:29
В Мариуполе 14-летний подросток попал под колеса автомобиля
9.08 в 08:17
Лента новостей
Китай содрогнулся от двух мощных землетрясений: 13 человек погибли, еще 175 ранены
9.08 в 09:05
В Мариуполе спасли детей в санатории от ос
9.08 в 08:29
В Мариуполе 14-летний подросток попал под колеса автомобиля
9.08 в 08:17
Под Марьинкой на позициях ВСУ разорвалось орудие: двое военных погибли, пятеро – ранены
9.08 в 07:50
В Мариуполе мать выгнала из дома беременную дочь
8.08 в 20:56
Общественный туалет на пляже Мариуполя принялись ремонтировать в разгар пляжного сезона
8.08 в 19:54
Подземный переход в центре Мариуполя теряет привлекательность
8.08 в 19:28
У галереи деревянной скульптуры Георгия Короткова в Мариуполе произошла авария на трубопроводе
8.08 в 18:44