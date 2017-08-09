Китай содрогнулся от двух мощных землетрясений: 13 человек погибли, еще 175 ранены

Вчера в Китае произошло сразу два мощных землетрясения. Первое - в провинции Сычуань магнитудой 6,5 баллов по шкале Рихтера. В общей сложности 31 500 туристов были эвакуированы после землетрясения, а местные власти создали временные жилища в городе Чжанжа, на курорте Шератон Цзючжайгоу и в долине Луны (Yueliangwan).

Второе землетрясение произошло в западном Китае в среду, недалеко от города Инин в провинции Синьцзян, рядом с границей с Казахстаном. Его магнитуда – 6,3 балла.

По последним данным, в результате подземных толчков 13 человек погибли, еще 175 ранены. Около 100 человек считаются пропавшими без вести.