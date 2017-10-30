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КИУ: на вчерашних выборах в Украине глава теробщин выбрали 60 кандидатов от БПП и 13 от «Батькивщины»

30.10 в 13:15

В ходе вчерашних выборов в Украине глава территориальных общин избрали 60 кандидатов от БПП, 13 – от «Батькивщины», по 5 – от «Аграрной партии» и «Нашего края», 3 – «За конкретные дела», 1 – «Укропа» и 1 – «Силы людей».

Такие данные в ходе сегодняшнего брифинга озвучил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель: «Мы проводили параллельный подсчет, сейчас обнародуем результаты исключительно в отношении глав ОТО и исключительно в разрезе партийной принадлежности, те кандидаты, которых выдвигали политические партии. БПП – победили 60 кандидатов. Политическая партия ВО "Батькивщина" – победили 13 кандидатов. Партия заявляла о еще 11 кандидатах, которые баллотировались при поддержке политической партии. Другие цифры – дело самих политических партий».

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2017-10-30 13:15:00
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