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Кладбище в центре Мариуполя: в братской могиле в Театральном сквере нашли останки советского солдата

30.10 в 20:57

В Театральном сквере продолжаются раскопки братской могилы времен Второй мировой войны. Уже обнаружены останки 110-ти иностранных военных, среди которых немцы и румыны: их опознали по жетонам, на которых указаны батальон, часть и личный номер воина.

А на днях представители спецпредприятия «Военный мемориал «Восток», которые проводят раскопки, случайно обнаружили останки советского солдата. Теперь они будут договариваться с местными властями, чтобы перезахоронить погибшего на территории Мариуполя.

По словам подрядчиков, другие эксгумированные останки передадут в Харьков, где перезахоронят их на специализированном военном кладбище.

И местные жители, и власти сошлись во мнении: в центре города, где гуляют и веселятся взрослые и дети, не должно быть захоронений.

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2017-10-30 20:57:00
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