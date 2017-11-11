Климкин: Украина и США подготовили четкий план по миротворцам ООН на Донбассе

Украина и Соединенные Штаты Америки подготовили план по миротворцам ООН на Донбассе. Об этом в эфире «Подробностей» рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Я несколько часов назад разговаривал с Куртом (спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер - ред.), мы согласовали основные параметры нашей позиции, - отметил Климкин. - У нас фактически готов текст резолюции, наш проект. Это и Соединенные Штаты, и Германия, и Франция, работаем и с Великобританией. Основное - вся территория оккупирована. Мы знаем основные элементы нашей позиции, у нас есть план, каким образом давить дальше».

Глава МИД Украины отказался уточнять, сколько именно миротворцев будет на Донбассе. «Если я скажу пять или я скажу пятьдесят - потом мне скажут: а почему ты сказал пять, а почему ты сказал пятьдесят. У нас есть план. Как только смогу сказать больше - обязательно скажу», - заявил Климкин.