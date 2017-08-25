Кобзон в России живет по соседству с Януковичем

Народный артист РФ Иосиф Кобзон во время интервью одному из российских изданий признался, что живет по соседству с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Их дома находятся в Подмосковье, а отделяет их всего один забор.

«В Баковке забор к забору со мной – мы это сооружение в шутку называем "Китайская стена" – сегодня живет бывший президент Украины Виктор Янукович. Его туда поселили после переворота на Майдане. Ограду такой высоты вы и представить себе не можете! Эта дача в Баковке контролируется нашими соответствующими органами», - заявил Кобзон.