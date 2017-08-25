Кобзон в России живет по соседству с Януковичем
25.08 в 19:37
Народный артист РФ Иосиф Кобзон во время интервью одному из российских изданий признался, что живет по соседству с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.
Их дома находятся в Подмосковье, а отделяет их всего один забор.
«В Баковке забор к забору со мной – мы это сооружение в шутку называем "Китайская стена" – сегодня живет бывший президент Украины Виктор Янукович. Его туда поселили после переворота на Майдане. Ограду такой высоты вы и представить себе не можете! Эта дача в Баковке контролируется нашими соответствующими органами», - заявил Кобзон.
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2017-08-25 19:37:00
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