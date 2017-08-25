Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Кобзон в России живет по соседству с Януковичем

25.08 в 19:37

Народный артист РФ Иосиф Кобзон во время интервью одному из российских изданий признался, что живет по соседству с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Их дома находятся в Подмосковье, а отделяет их всего один забор.

«В Баковке забор к забору со мной – мы это сооружение в шутку называем "Китайская стена" – сегодня живет бывший президент Украины Виктор Янукович. Его туда поселили после переворота на Майдане. Ограду такой высоты вы и представить себе не можете! Эта дача в Баковке контролируется нашими соответствующими органами», - заявил Кобзон.

/uploads/news/964x620/w9XLLSlU.jpg
2017-08-25 19:37:00
Важные новости
Первый день перемирия: стрелять не перестали, но количество обстрелов уменьшилось
25.08 в 20:51
В Мариуполе заставили "крякать" электрооборудование
25.08 в 20:12
Лента новостей
Первый день перемирия: стрелять не перестали, но количество обстрелов уменьшилось
25.08 в 20:51
В Мариуполе заставили "крякать" электрооборудование
25.08 в 20:12
Кобзон в России живет по соседству с Януковичем
25.08 в 19:37
Похоже, украинские пенсионеры – участники эксперимента на выживание
25.08 в 19:22
В «серой зоне» под Мариуполем дети украсили школу
25.08 в 19:02
Назаренко, Воробей и Шевчук: вместо «Динамо» в Мариуполе сыграют легенды украинского футбола
25.08 в 18:33
В Мариуполе на скорую руку «вылечили» «прекрасную жизнь»
25.08 в 17:59
В «Динамо» сделали еще одно заявление: команда не поедет в Мариуполь
25.08 в 17:01