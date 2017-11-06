Кого в Мариуполе сегодня оставили без воды

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 6 ноября, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 15:00 прекращена подача воды по следующим адресам:

пр. Строителей, 62-88

ул. Бахчиванджи, 21-27

ул. Зелинского, 13-21

ЦТП №2

котельная ЖМР№5

кафе "Эллада".

Кроме того, по ул. 130 Таганрогской Дивизии, 108 (сгорел электродвигатель на насосе) отсутствует холодная вода на верхних этажах дома ориентировочно до 17.00.