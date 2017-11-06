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Кого в Мариуполе сегодня оставили без воды

6.11 в 09:21

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 6 ноября, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 15:00 прекращена подача воды по следующим адресам:

  • пр. Строителей, 62-88
  • ул. Бахчиванджи, 21-27
  • ул. Зелинского, 13-21
  • ЦТП №2
  • котельная ЖМР№5
  • кафе "Эллада".

Кроме того, по ул. 130 Таганрогской Дивизии, 108 (сгорел электродвигатель на насосе) отсутствует холодная вода на верхних этажах дома ориентировочно до 17.00.

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2017-11-06 09:21:00
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