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Останков немецких солдат в центре Мариуполя может быть больше, чем предполагалось

31.10 в 14:52

В центре города в Театральном сквере продолжаются раскопки братской могилы времен Второй мировой войны. При этом представители СП «Военные мемориалы «СХИД», работавшие на данном участке зелёной зоны, наткнулись на сложности при эксгумации из-за наличия под почвой над могилами пласта строительного мусора.

Для решения этой проблемы была привлечена техника. Благодаря экскаватору на данный момент эксгумированы останки 130 солдат: из них 119 принадлежат немецким военнослужащим, 10 - румынским солдатам, 1 - солдату красной армии.

По предположению специалистов, количество захоронений, которые предстоит ещё эксгумировать может достигнуть 170, а не 160 как говорилось изначально.

Также было отмечено, что в сквере при раскопках немецкого кладбища обнаружены детали опор качелей, которые были установлены над могилами после Второй мировой войны.

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2017-10-31 14:52:00
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