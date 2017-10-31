Останков немецких солдат в центре Мариуполя может быть больше, чем предполагалось

В центре города в Театральном сквере продолжаются раскопки братской могилы времен Второй мировой войны. При этом представители СП «Военные мемориалы «СХИД», работавшие на данном участке зелёной зоны, наткнулись на сложности при эксгумации из-за наличия под почвой над могилами пласта строительного мусора.

Для решения этой проблемы была привлечена техника. Благодаря экскаватору на данный момент эксгумированы останки 130 солдат: из них 119 принадлежат немецким военнослужащим, 10 - румынским солдатам, 1 - солдату красной армии.

По предположению специалистов, количество захоронений, которые предстоит ещё эксгумировать может достигнуть 170, а не 160 как говорилось изначально.

Также было отмечено, что в сквере при раскопках немецкого кладбища обнаружены детали опор качелей, которые были установлены над могилами после Второй мировой войны.