Колмогоров не исключает, что его обвинили в убийстве из-за чьей-то личной неприязни

Украинский пограничник Сергей Колмогоров, которого мариупольский суд приговорил к 13 годам лишения свободы за убийство, прокомментировал события 2014 года, пишет «Сегодня».

«Приказ у меня был остановить машину, задержать и досмотреть. Решение стрелять или не стрелять в Госпогранслужбе каждый пограничник принимает сам, когда он находится в наряде, согласно 200-му приказу (содержится в инструкции о применении оружия во время охраны государственной границы – ред.)», - рассказал Колмогоров.

Он также не исключает, что его могли обвинить в убийстве из-за чьей-то личной неприязни.

А вот в Госпогранслужбе считают, что дело должно рассматриваться не в Мариуполе, а подальше от зоны АТО. «У этих судей (прифронтовых судов – Ред.) есть связи с оккупированными территориями, там живут их родные, находится их имущество, на них может быть влияние, и это нужно однозначно учитывать», - подчеркнул руководитель группы пограничной службы в одном из секторов зоны АТО, генерал-майор Олег Медведчук.