Комиссия ЕС хочет отменить перевод часов

Минувшей ночью Украина перешла на зимнее время: в 4:00 по киевскому времени стрелки часов перевели на 1 час назад.

Уже долгое время идут споры о том, стоит ли переводить время. И сейчас над этим вопросом задумалась Еврокомиссия.

По информации секретаря Еврокомиссии, сейчас рассматривается вопрос об отмене перехода на летнее время. Дело в том, что люди жалуются на плохое самочувствие и недосыпание.