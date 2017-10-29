Комиссия ЕС хочет отменить перевод часов
29.10 в 15:05
Минувшей ночью Украина перешла на зимнее время: в 4:00 по киевскому времени стрелки часов перевели на 1 час назад.
Уже долгое время идут споры о том, стоит ли переводить время. И сейчас над этим вопросом задумалась Еврокомиссия.
По информации секретаря Еврокомиссии, сейчас рассматривается вопрос об отмене перехода на летнее время. Дело в том, что люди жалуются на плохое самочувствие и недосыпание.
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2017-10-29 15:05:00
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