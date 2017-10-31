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Комплексное экспериментальное утепление многоэтажек в Мариуполе продолжается

31.10 в 16:59

В Мариуполе продолжают реализовывать программу «Утепление фасадов жилых домов». В ее рамках термомодернизируют 10 типовых многоэтажек. Ремонт 9 домов финансируется из областного бюджета и один дом — из местного. На эти цели в текущем году выделено 46 млн грн, сообщает пресс-служба мэрии.

На четырех объектах термомодернизация уже завершена, шесть – в работе. Как проходит утепление дома по проспекту Мира, 111а, проверил мэр Вадим Бойченко.

В многоэтажке уже приступили к замене мягкой кровли, оконных и дверных блоков в переходах, будет выполнен и ремонт подъезда, входа с обустройством пандуса и отмостки. А самое главное – выполняется утепление фасада дома. Работы уже на 20% выполнены. До конца года планируется их завершить. На комплексное утепление дома выделено 7 млн 846 тыс грн из областного бюджета.

Данный дом переходит в ОСМД и в качестве конструктива выбран ремонт инженерных сетей, что подразумевает и установку рамки автоматизированного управления. Позже будет проведен сравнительный анализ затрат на отопление дома за два периода - до и после комплексного утепления.

К слову, в случае успешной реализации эксперимента по утеплению многоэтажек, город готов продолжать проект и в других домах в финансовой пропорции: 60% государство, 20% город и 20% жители.

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2017-10-31 16:59:00
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