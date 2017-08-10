Кому в Мариуполе сегодня отключат воду

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 10 августа, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 18:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:

д/с №20

СОШ №17

ул. Греческая, 230

Амбулатория 7

ул. Торговая, 146-182, 159-217

ул. Коминтерна, 1-65

пер. Коминтерна, 1-10

ул. Греческая, 164-204, 149-201

ул. Лавицкого, 1-21

пер. Лавицкого, 1-21

бул. Шевченко, 301а.