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Кому в Мариуполе сегодня отключат воду

10.08 в 08:46

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 10 августа, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 18:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:

  • д/с №20
  • СОШ №17
  • ул. Греческая, 230
  • Амбулатория 7
  • ул. Торговая, 146-182, 159-217
  • ул. Коминтерна, 1-65
  • пер. Коминтерна, 1-10
  • ул. Греческая, 164-204, 149-201
  • ул. Лавицкого, 1-21
  • пер. Лавицкого, 1-21
  • бул. Шевченко, 301а.
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2017-08-10 08:46:00
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