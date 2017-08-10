Кому в Мариуполе сегодня отключат воду
10.08 в 08:46
Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 10 августа, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 18:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:
- д/с №20
- СОШ №17
- ул. Греческая, 230
- Амбулатория 7
- ул. Торговая, 146-182, 159-217
- ул. Коминтерна, 1-65
- пер. Коминтерна, 1-10
- ул. Греческая, 164-204, 149-201
- ул. Лавицкого, 1-21
- пер. Лавицкого, 1-21
- бул. Шевченко, 301а.
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2017-08-10 08:46:00
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