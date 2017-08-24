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Координатор ОБСЕ посетил Макеевскую колонию на неподконтрольной территории

24.08 в 09:23

На днях координатор ОБСЕ в подгруппе по гуманитарным вопросам Тони Фриш посетил одну из колоний на неподконтрольной территории – в Макеевке. Он пообщался с несколькими заключенными и проверил условия их содержания.

«Заслушали информацию координатора ОБСЕ Фриша, который на днях посетил Макеевскую колонию, где содержатся наши военные-заложники, он смог встретиться с несколькими ребятами и увидеть условия их содержания. К сожалению, он не смог посетить другие тюрьмы на оккупированных территориях. Мы настаиваем, чтобы в ближайшее время Фриш также посетил тюрьмы на оккупированной Луганщине, а также заложников, находящихся в других, кроме Макеевской, тюрьмах», - сообщила заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Ирина Геращенко.

Кроме того, Фриш побывал в нескольких украинских тюрьмах.

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2017-08-24 09:23:00
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