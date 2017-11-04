КПВВ «Новотроицкое» продлил график работы, чтобы пропустить застрявшие в «серой зоне» автомобили

КПВВ «Новотроицкое» 3 октября вынуждено было продлить время работы из-за скопившейся очереди гражданских авто, оказавшихся в «серой зоне». Об этом сообщает Госпогранслужба.

«По состоянию на 17:00, когда КПВВ «Новотроицкое» уже должно было закрываться согласно зимнему графику работы, по маршруту на въезд на контролируемую украинскими властями территорию в «серой зоне» находилось около 220 транспортных средств», – говорится в сообщении.

Чтобы обезопасить мирных жителей, было принято решение продлить работу КПВВ. Завершилось оформление в 18:20.

«Следует отметить, что за последнее время пассажиропоток на КПВВ значительно увеличился, особенно в утренние часы и под закрытие контрольных пунктов. Транспортных средств резко становится больше на въезд со стороны временно неподконтрольной территории из-за временного прекращения пропуска их НВФ и последующего возобновления пропуска незадолго до закрытия КПВВ. Тем не менее, Госпогранслужба Украины делает все возможное, чтобы ускорить оформление и пропуск», – подчеркнули в ГПСУ.