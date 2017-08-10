Красный Крест отправил на неподконтрольные территории 7 грузовиков с гуманитарной помощью

10.08 в 14:34

10.08 в 14:34

Вчера, 9 августа, Международный комитет Красного Креста отправил на неподконтрольные территории Донбасса гуманитарную помощь – всего 7 грузовиков.

Как сообщают в Госпогранслужбе, транспорт проследовал через КПВВ «Новотроицкое».

Жителям Донецкой области отправили товары медицинского назначения и строительные материалы общим весом около 121 тонны.