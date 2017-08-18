Красный Крест Швейцарии сделал подарок сотрудникам КП «Вода Донбасса»
18.08 в 15:57
Красный Крест Швейцарии подарил КП «Вода Донбасса» прибор для выявления утечек. Подарок сделан в качестве гуманитарной помощи.
В пресс-службе предприятия сообщают: «Лаборатория наладки водопроводных сооружений и сетей Центральной контрольно-исследовательской проектно-изыскательской водной лаборатории получила от Международного комитета Красного Креста Швецарии по программе UNICEF новый прибор «коррелятор AQUASCAN 610» для поиска утечек».
Этот прибор с максимальной точностью определяет место утечки на любых материалах труб.
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2017-08-18 15:57:00
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