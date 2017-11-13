Красный Крест увеличил материальную и финансовую помощь Донбассу

С приближением холодов Международный комитет Красного Креста увеличил свою помощь людям, страдающим от вооруженного конфликта на Донбассе. Команды МККК посещают наименее защищенные населенные пункты по обе стороны от линии соприкосновения, распределяя материальную и финансовую помощь, восстанавливая дома и работая над улучшением условий жизни наиболее уязвимых жителей. Об этом сообщает пресс-служба МККК.

«Для тех людей, которые живут у линии соприкосновения, это будет уже четвертая зима, которая принесет им двойные проблемы: они будут подвергаться обстрелам и одновременно будут вынуждены терпеть морозы. Повреждения труб могут наносить существенный вред работе систем бытового отопления, когда температура упадет до 20 градусов ниже нуля. Это не может стать новой нормой жизни», – отметил глава делегации МККК в Украине Алан Эшлиманн.

Так, жителям предоставляют стройматериалы для утепления домов и хоз.помещений, выделяют денежную помощь для закупок топлива, дров, газа и электроэнергии в зимний период. ММКК также предоставляет корм для животных, чтобы местное население могло восстанавливать и развивать свои хозяйства как в зимний период, так и в течение года.

Кроме того, Красный Крест открыл пункты первой помощи и обогрева.