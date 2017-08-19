Крупнейший астероид приблизится к Земле на минимальное расстояние ночью 1 сентября

К Земле приближается самый крупный и опасный астероид из тех, за которыми довелось наблюдать Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA со времени создания агентства. Этот в их истории самый крупный небесный „путешественник“ назван именем „Флоренс“.

1 сентября „Флоренс“ или объект №3122 приблизится к Земле на минимальное расстояние к нашей планете - на 7 миллионов километров, что соизмеримо с 18 расстояниями до Луны. Ширина этого небесного тела составляет 4,4 километров.

NASA опубликовало в сети видео, где экспертами смоделировано расхождение с нашей планетой на рекордно близком расстоянии. На модели движения космических тел хорошо просматривается, как впечатляюще близко окажутся Земля и „Флоренс“.

В следующий раз, по расчётам учёных, этот астероид сможет приблизиться к Земле лишь через 500 лет…