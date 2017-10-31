Кубок Украины: «Мариуполь» сыграет с «Ворсклой», «Шахтер» сразится с «Вересом», а «Динамо» встретится с «Десной»

Сегодня в киевском Доме футбола состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка Украины, в которой приняли участие 5 представителей Премьер-лиги ("Динамо", "Шахтер", "Мариуполь", "Ворскла" и "Верес"), один участник Первой лиги ("Десна") и две команды из Второй лиги ("Львов" и "Днепр-1").

По результатам жеребьевки "Львов" сыграет с "Днепром-1", "Ворскла" сразится с "Мариуполем", "Шахтер" и "Верес" сыграют между собой, а "Динамо" проведет поединки с "Десной".

Матчи 1/4 финала Кубка Украины состоятся 29 ноября. Победитель пары определяется по итогам одной игры. Мариупольцы проведут матч в Полтаве.