«Лазурный пляж» в Мариуполе подвергся вандализму

Проект по благоустройству городского пляжа у ж/д вокзала в очередной раз подвергся испытанию со стороны мариупольских вандалов. Неустановленные лица выломали часть деревянной кровли пляжного навеса, а на другом навесе, рядом с повреждением, нанесённым вандалами в прошлом году, сорвана с крепления арки еще одна панель.

Напомним, что после установки оборудования по проекту "Лазурный пляж" в 2016 году хулиганы повредили новые раздевалки , шезлонг и навес. Выбитые элементы облицовки оборудования с той поры до настоящего времени не восстановлены.