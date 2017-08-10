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«Лазурный пляж» в Мариуполе подвергся вандализму

10.08 в 09:16

Проект по благоустройству городского пляжа у ж/д вокзала в очередной раз подвергся испытанию со стороны мариупольских вандалов. Неустановленные лица выломали часть деревянной кровли пляжного навеса, а на другом навесе, рядом с повреждением, нанесённым вандалами в прошлом году, сорвана с крепления арки еще одна панель.

Напомним, что после установки оборудования по проекту "Лазурный пляж" в 2016 году хулиганы повредили новые раздевалки , шезлонг и навес. Выбитые элементы облицовки оборудования с той поры до настоящего времени не восстановлены.

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2017-08-10 09:16:00
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