«Лазурный пляж» в Мариуполе подвергся вандализму
10.08 в 09:16
Проект по благоустройству городского пляжа у ж/д вокзала в очередной раз подвергся испытанию со стороны мариупольских вандалов. Неустановленные лица выломали часть деревянной кровли пляжного навеса, а на другом навесе, рядом с повреждением, нанесённым вандалами в прошлом году, сорвана с крепления арки еще одна панель.
Напомним, что после установки оборудования по проекту "Лазурный пляж" в 2016 году хулиганы повредили новые раздевалки , шезлонг и навес. Выбитые элементы облицовки оборудования с той поры до настоящего времени не восстановлены.
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2017-08-10 09:16:00
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10.08 в 08:46