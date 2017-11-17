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Ледовый каток в центре Мариуполя оборудуют трибуной и введут платное посещение

17.11 в 14:49

Как мы уже писали ранее, на площади Свободы уже приступили к установке ледового катка. Размещается необходимое оснащение.

В этом году, как стало известно, каток будет оборудован трибуной, с которой зрители смогут наблюдать хоккейные матчи, весёлые старты, фигурное катание. На содержание катка из городской казны выделят 3 млн. грн.

Еще одним новым нюансом станет введение платы за посещение в определенные часы. По информации начальника управления по физической культуре и спорту горсовета Алексея Казанцева, вход останется бесплатным для людей, которые будут посещать каток с 9:00 до 15:00 в будние дни. А в выходные дни, а также после 15:00 в будние - будет взиматься плата с посетителей в символическом размере - 10 гривен.

Система обслуживания по билетам в максимальные пики посещаемости введена для упорядочивания очереди. По словам Алексея Казанцева, это связано с махинациями с занятой очередью, замеченными в 2017 году. Тогда одни посетители катались по несколько раз подряд, а другие - не могли продвинутся по очереди и посетить каток.

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2017-11-17 14:49:00
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