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Левобережье Мариуполе почти на сутки останется без воды. Жителям рекомендуют сделать запасы

31.10 в 20:33

В связи с ремонтом водовода по ул. Панфилова с 15:00 3 ноября до 8:00 4 ноября в Левобережный район города будет прекращено водоснабжение.

Главный инженер КП «Мариупольское ПУ ВКХ» Сергей Коваль отметил, что по ул. Панфилова Левобережного района заканчиваются капитальные работы по замене водовода, которые выполняются за счет средств областного бюджета. «Чтобы переключиться и «уйти» от старого водопровода, необходимо осуществить отключение водоснабжения. Также оно связано с заменой задвижек на водопроводной насосной станции №5», - подчеркнул он.

Председатель Левобережной райадминистрации Виктор Очеретин отметил, что социальные объекты района об отключении предупреждены: «Для отключения мы подобрали такой день, чтобы в детских садах и школах не возникало проблем с водой. Больницы уже предупреждены. Работы начнут проводить во второй половине дня и ночью, чтобы уже утром возобновить водоснабжение».

При этом жителей Левобережья призывают сделать необходимый запас воды.

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2017-10-31 20:33:00
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