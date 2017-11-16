Левобережье Мариуполя и проспект Металлургов более суток пробудут без воды
16.11 в 10:27
Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», в связи с проведением ремонтных работ по устранению течи, до 17 ноября 17:00 будет прекращена подача холодной воды по пр. Металлургов, в магазине «Брусничка» и пиццерии «Рояль».
Кроме того, в связи с переключением вновь проложенного участка магистрального водовода до 18 ноября 9:00 холодной воды не будет по следующим адресам:
- пр-т Победы, 1-101;
- ул. Пашковского, 1-81;
- ул. Владимирская, 23-48;
- ул. Волгодонская, 1-15;
- б-р Меотиды, 11-24;
- ул. Гугеля, 1-32;
- пер. Аносова, 1-13;
- ул. Московская, 11-24;
- п. Успеновка (ул. Мерзляка, 2-15; ул. Изотова, 2-15; ул. Молонова, 11-34; ул. Гурьевская, 27-56);
- пер. Киевский, 10-22;
- пр-т Единства, 41-68;
- пер.Токарева, 2-12;
- ул. Укр. Казачества, 30-76;
- ул. Гвардейская, 2-28;
- ул. Кутузова, 2-26;
- ул. З. Космодемьянской, 40-82;
- ул. Панфилова, 44-64.
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2017-11-16 10:27:00
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16.11 в 10:43