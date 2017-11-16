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Левобережье Мариуполя и проспект Металлургов более суток пробудут без воды

16.11 в 10:27

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», в связи с проведением ремонтных работ по устранению течи, до 17 ноября 17:00 будет прекращена подача холодной воды по пр. Металлургов, в магазине «Брусничка» и пиццерии «Рояль».

Кроме того, в связи с переключением вновь проложенного участка магистрального водовода до 18 ноября 9:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

  • пр-т Победы, 1-101;
  • ул. Пашковского, 1-81;
  • ул. Владимирская, 23-48;
  • ул. Волгодонская, 1-15;
  • б-р Меотиды, 11-24;
  • ул. Гугеля, 1-32;
  • пер. Аносова, 1-13;
  • ул. Московская, 11-24;
  • п. Успеновка (ул. Мерзляка, 2-15; ул. Изотова, 2-15; ул. Молонова, 11-34; ул. Гурьевская, 27-56);
  • пер. Киевский, 10-22;
  • пр-т Единства, 41-68;
  • пер.Токарева, 2-12;
  • ул. Укр. Казачества, 30-76;
  • ул. Гвардейская, 2-28;
  • ул. Кутузова, 2-26;
  • ул. З. Космодемьянской, 40-82;
  • ул. Панфилова, 44-64.
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2017-11-16 10:27:00
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