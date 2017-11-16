Левобережье Мариуполя и проспект Металлургов более суток пробудут без воды

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», в связи с проведением ремонтных работ по устранению течи, до 17 ноября 17:00 будет прекращена подача холодной воды по пр. Металлургов, в магазине «Брусничка» и пиццерии «Рояль».

Кроме того, в связи с переключением вновь проложенного участка магистрального водовода до 18 ноября 9:00 холодной воды не будет по следующим адресам: