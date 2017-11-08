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Литва взялась проверять законность ввоза в Украину автомобилей на еврономерах

8.11 в 14:41

Таможенная служба Литвы на запрос украинской стороны начала расследование законности ввоза в Украину и использования на ее территории автомобилей с литовской регистрацией. В проверке также примут участие и украинские органы. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины.

К таким мерам прибегли, поскольку по состоянию на 1 ноября 2017 года, на таможенной территории Украины находится более 59 тысяч транспортных средств с литовской регистрацией, львиная доля которых – 44,6 тысяч находятся в режиме временного ввоза. А это усложняет процедуру наложения штрафов и является незаконным.

Также в ГФС назвали перспективным направлением дальнейшего сотрудничества между таможнями обеих стран - участие Украины в едином режиме транзита и присоединения к общей системе NCTS (New Customs Transit System - новая система таможенного транзита), что является первоочередным вопросом перехода нашей страны к европейским таможенным правилам.

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2017-11-08 14:41:00
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