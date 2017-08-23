Ливень в Мариуполе разогнал активистов-любителей ночного пляжного кино

Вчера вечером мариупольцы организовали ночной киносеанс на центральном пляже Мариуполя. Идея пикникового кино понравилась нескольким десяткам жителей нашего города, и они расположились для просмотра прямо у воды.

Идиллию вечера прервал внезапный ливень, обрушившийся на головы киноманов, им пришлось спасаться под расположенным рядом навесом. Ситуация осложнялась тем, что крыша навеса протекала.

Нужно отметить, что любители кино не сдались и продолжили сеанс.