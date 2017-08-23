Ливень в Мариуполе разогнал активистов-любителей ночного пляжного кино
23.08 в 15:28
Вчера вечером мариупольцы организовали ночной киносеанс на центральном пляже Мариуполя. Идея пикникового кино понравилась нескольким десяткам жителей нашего города, и они расположились для просмотра прямо у воды.
Идиллию вечера прервал внезапный ливень, обрушившийся на головы киноманов, им пришлось спасаться под расположенным рядом навесом. Ситуация осложнялась тем, что крыша навеса протекала.
Нужно отметить, что любители кино не сдались и продолжили сеанс.
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2017-08-23 15:28:00
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