Ломаем стереотипы: Слава из «Неангелов» вместе с детьми отдыхает на Азовском побережье под Мариуполем

Известная певица Слава Каминская, солистка группы «Неангелы», вместе с детьми Леонардом и Лаурой отдыхает на побережье Азовского моря в поселке Юрьевка. Также она развлекается с детьми в Урзуфе. А вот ее муж Эдгар остался в Киеве работать.

«Я, человек привыкший к курортам «лакшери», реально кайфую! Смена декораций! Отдыхать так, как отдыхает большинство — это круто!» - призналась Слава.

Певица выкладывает фото в Instagram и признается: хоть она и родилась в Одессе, Мариуполь для нее остается родным городом, ведь именно сюда родители возили ее каждое лето.

«Каждый раз, когда я приезжаю в Мариуполь, обязательно посещаю место, где прошло мое детство. Традиция своего рода! Теперь на месте дома бабушки и дедушки одна трава. Сегодня Леон пробежал по дороге, где были впервые сбиты коленки его мамы. А у меня слезы. Детство - это неизлечимо. P.S.: родилась я в Одессе, но каждое лето родители отправляли меня в Марик. Моя мама закончила здесь школу, и вообще крестные моих детей отсюда», - рассказала Каминская.