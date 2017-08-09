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Львовские «Карпаты» готовы играть в Мариуполе

9.08 в 19:45

13 августа на стадионе «Ильичевец» должна состояться игра между местным «Мариуполем» и львовскими «Карпатами» в рамках Украинской премьер-лиги.

До этих пор не было известно, приедут ли «Карпаты», либо же львовская команда откажется играть в прифронтовом городе, опасаясь за здоровье футболистов. Однако матч пятого тура УПЛ все-таки состоится.

Так, «Карпаты» подтвердили, что согласны ехать в Мариуполь.

Премьер-лига совместно с львовским клубом контролирует организацию мер безопасности.

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2017-08-09 19:45:00
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