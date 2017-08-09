Львовские «Карпаты» готовы играть в Мариуполе
9.08 в 19:45
13 августа на стадионе «Ильичевец» должна состояться игра между местным «Мариуполем» и львовскими «Карпатами» в рамках Украинской премьер-лиги.
До этих пор не было известно, приедут ли «Карпаты», либо же львовская команда откажется играть в прифронтовом городе, опасаясь за здоровье футболистов. Однако матч пятого тура УПЛ все-таки состоится.
Так, «Карпаты» подтвердили, что согласны ехать в Мариуполь.
Премьер-лига совместно с львовским клубом контролирует организацию мер безопасности.
/uploads/news/964x620/9dtum2lg.jpg
2017-08-09 19:45:00
Важные новости