Львовские «Карпаты» готовы играть в Мариуполе

13 августа на стадионе «Ильичевец» должна состояться игра между местным «Мариуполем» и львовскими «Карпатами» в рамках Украинской премьер-лиги.

До этих пор не было известно, приедут ли «Карпаты», либо же львовская команда откажется играть в прифронтовом городе, опасаясь за здоровье футболистов. Однако матч пятого тура УПЛ все-таки состоится.

Так, «Карпаты» подтвердили, что согласны ехать в Мариуполь.

Премьер-лига совместно с львовским клубом контролирует организацию мер безопасности.