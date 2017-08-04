Ляшко обеспечил работой 300 тысяч металлургов

Как сообщалось ранее, президент подписал «металлургический закон» Олега Ляшко и Виктора Галасюка, который ликвидирует дефицит металлолома на заводах.

Закон №6382, инициированный народными депутатами фракции Радикальной партии по просьбе металлургов, продлевает еще на год действие повышенной до 30 евро за тонну вывозной пошлины на металлолом. По словам радикалов, такие меры — залог того, что на украинских заводах будет сырье, а у более 300 тысяч работников отрасли — стабильный доход.

«Мы создали дополнительный запас прочности для украинской металлургии. Чтобы заводы были с сырьем, армия — с оружием и техникой, а украинцы — с работой и зарплатой!» — отметил заместитель лидера РПЛ по экономическим вопросам Виктор Галасюк.

По словам народного депутата, этот закон — важный промышленный антикризисный механизм. Однако команда РПЛ на этом не остановится.

«Украине необходимы действующее экспортно-кредитное агентство, современные индустриальные парки с инвестиционными стимулами, собственный банк развития и агентство поддержки малого бизнеса. С помощью этих инструментов, предусмотренных нашим Планом развития экономики, обязательно превратим Украину из сырьевой колонии в промышленно-инновационный центр Европы!» - отметил Олег Ляшко.

«Впереди — реализация промышленного пакета реформ. А потом — полноценное воплощение в жизнь Антикризисного плана развития экономики», — подчеркнул Галасюк.

Олег Ляшко, в свою очередь, отметил, что его команда планирует реализовать ряд инициатив, которые положительно повлияют на экономику.

«Украинская промышленность победила, потому что этот закон защищает рабочие места и экспортную выручку, а значит и финансовую стабильность страны, и благосостояние украинцев! Но этого мало. Украине необходимы действующее экспортно-кредитное агентство, современные индустриальные парки с инвестиционными стимулами, собственный банк развития и агентство поддержки малого бизнеса. С помощью этих инструментов, предусмотренных нашим Планом развития экономики, обязательно превратим Украину из сырьевой колонии в про-мышленно-инновационный центр Европы!» — отметил лидер радикалов.

Во время одного из визитов на меткомбинат им. Ильича в Мариуполе Олег Ляшко пообещал принять закон, который ликвидирует дефицит металлолома, и слово свое сдержал.