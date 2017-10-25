Люди мерзнут: Гройсман поручил начать отопительный сезон во всех городах Украины

Официально отопительный сезон в Украине стартовал 15 октября, однако во многих городах из-за теплой погоды отапливать дома начали позже. Сейчас на улице довольно холодно, однако до сих пор не во всех населенных пунктах подали тепло.

«До меня доходят сигналы, что еще не все поняли, что начался отопительный сезон на местах. Подчеркиваю и еще раз хочу подтвердить: сегодня ответственность за своевременное начало отопительного сезона лежит на местных властях. У них есть все ресурсы, чтобы запустить котельные и дать тепло в дома. Ресурсы есть, средства есть», - подчеркнул сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман.

Глава Кабмина отметил, что людям холодно в квартирах, и попросил местных руководителей «услышать его».

А выполнят ли руководители поручение премьера – проконтролирует вице-премьер-министр Геннадий Зубко.