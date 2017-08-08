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«Люцифер» принес в Европу 40-градусную жару и сотни лесных пожаров: погибли 10 человек

8.08 в 09:29

В Европу из Африки пришел антициклон «Люцифер», который уже принес много бед европейцам. Такой аномальной жары в европейских странах давно не видели: столбики термометров «перевалили» за 40 градусов, а больницы переполнены жертвами солнечного удара и теплового истощения.

Кроме того, зафиксировано сотни лесных пожаров и сильных штормов, в результате уничтожен урожай.

Сейчас известно о десяти погибших. Так, на прошлой неделе двое пенсионеров погибли в лесных пожарах в центральном регионе Абруццо и недалеко от Матеры на юге Италии. В субботу, 5 августа, женщина умерла, когда ее машина была снесена лавиной из воды и грязи возле горнолыжного курорта Кортина д’Ампеццо. Отмечено, что в итальянской долине Пустерталь, недалеко от австрийской границы, дороги и железнодорожная линия были заблокированы из-за бури. А в воскресенье, 6 августа, в Италии было зафиксировано около 100 лесных пожаров.

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2017-08-08 09:29:00
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