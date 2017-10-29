Максу Коржу разрешили посещать Украину

Служба безопасности Украины разрешила белорусскому певцу Максу Коржу въезжать в Украину. Таким образом, запрет, введенный в феврале 2016 года, отменен.

В ведомстве не обнаружили угрозы национальной безопасности в действиях Макса Коржа.

При этом в СБУ отмечают: «Вместе с тем, обращая внимание на пребывание Коржа в Автономной Республике Крым и присутствия в его действиях признаков административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьями 204-1 и 204-2 Кодекса Украины про административные правонарушения, про факт нарушения им правил пересечения государственной границы проинформировано Государственную пограничную службу Украины».