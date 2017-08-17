Мариуполь «белеет» ко Дню Независимости Украины

Во всех районах города проводится массовая побелка бордюров на дорогах города. Несмотря на зной, десятки коммунальщиков активно трудятся над созданием торжественной атмосферы в Мариуполе.

Отметим, что мариупольцы не нарушают старую традицию побелки, несмотря на запрет Минстроя Украины.

Для выполнения статьи 28 Закона Украины "О благоустройстве населенных пунктов" Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины 10 апреля 2006 года издало приказ № 105, в котором пункт 9.1.17. гласит о запрете на побелку известью деревьев и малых архитектурных форм.