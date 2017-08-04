Мариуполь «горит» от жары: на выезде из города произошел пожар в заброшенном здании

Сегодня на Володарском шоссе в четырехэтажном заброшенном здании, где ранее располагался МРЭО, произошел пожар.

А рядом, в районе дач у Старокрымского кладбища, на жаре загорелось поле. К слову, специалисты уже не раз призывали владельца скосить траву, но он пропустил советы, что и привело к возгоранию.

К счастью, спасателям удалось оперативно потушить пожары.