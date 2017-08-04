Мариуполь «горит» от жары: на выезде из города произошел пожар в заброшенном здании
4.08 в 14:53
Сегодня на Володарском шоссе в четырехэтажном заброшенном здании, где ранее располагался МРЭО, произошел пожар.
А рядом, в районе дач у Старокрымского кладбища, на жаре загорелось поле. К слову, специалисты уже не раз призывали владельца скосить траву, но он пропустил советы, что и привело к возгоранию.
К счастью, спасателям удалось оперативно потушить пожары.
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2017-08-04 14:53:00
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