Мариуполь объединил экологов и натуралистов Донецкой области

Общественный союз «Зеленый центр Метинвест» и городской центр внешкольной работы принял делегацию экологов Донецкого региона.

В Мариуполе обсудили историю и перспективы развития внешкольного эколого-натуралистического образования. Педагоги Донецкой области посетили Мариупольский краеведческий музей, металлургический комбинат имени Ильича и познакомились с опытом мариупольских коллег – на мероприятии презентовали экологическую образовательную программу «Зеленый росток».

«В этом году исполняется 90 лет движению юных натуралистов в Украине. «Зеленые ростки» – их последователи. Они используют современные технологии, актуальное социальное партнерство с предприятиями и городской властью. Через практическую деятельность мы приучаем детей заботиться и беречь природу», – говорит директор Мариупольского городского центра внешкольной работы и координатор «Зеленого ростка» Людмила Балабан.

По ее мнению, экологическая образовательная программа «Зеленый росток» укладывается в концепцию «новой школы» – воспитание в ребенке качеств лидера при помощи педагогики партнерства.

«Европейская и мировая практика показывает, что экологические и энергоэффективные проекты начинаются со школьного возраста. Ребенок легче воспринимает информацию и органично проецирует ее на своих родителей», – уверен директор департамента по вопросам экологии, энергоменеджмента, охраны труда и гражданской безопасности горсовета Ваагн Мнацаканян.

«Зеленый росток» – один из проектов общественного союза «Зеленый центр Метинвест», в который вовлечены тысячи школьников Мариуполя. Ежегодно на его развитие Метинвест выделяет около полумиллиона гривен», – уточняет координатор ОС «Зеленый центр Метинвест» и депутат городского совета Сергей Магера.

В рамках конференции педагоги также посетили с экскурсией конвертерный цех и музей металлургического комбината имени Ильича.

«Когда детям преподаешь тему производства чугуна, показываешь ее по таблицам и учебникам. На производстве впечатлила технология, процесс и организация работы. Каждый занят делом. Я думаю, наши рассказы заинтересуют школьников. И в следующий раз мы приедем на новую экскурсию вместе с ребятами», – делится впечатлениями директор Донского эколого-натуралистического центра и руководитель Клуба юных химиков Валентина Шульгина.

«Опыт «Зеленого ростка» нужен и на областном и, на всеукраинском уровне. У него достойный уровень организации, финансирования и руководители. Это опыт, который нужно передавать и которому стоит учиться», – отметила заместитель директора Донецкого областного эколого-натуралистического центра Наталья Шатух.